Жданов объяснил, почему малайзийский Боинг сбили по ошибке: целью был российский самолет

Малайзийский Боинг сбили по ошибке. Целью был российский самолет, летевший из Израиля в РФ. Самолет России вылетел на 15 минут позже – это его и спасло.

Малайзийский Боинг был сбит случайно. Целью был российский самолет, летевший из Израиля в Россию.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов.

“Малайзийский Боинг сбили по ошибке. Целью был российский самолет, летевший из Израиля в РФ. Самолет России вылетел на 15 минут позже – это его и спасло. Боинг пролетал в этом временном отрезке. Если бы сбили самолет России, то россияне совершили бы вторжение на украинскую территорию, начиная с Донбасса. Очевидцы видели на границе большое количество техники РФ и солдат в форме ООН, машины и БТР были перекрашены в белый цвет. После этого провала Гиркина отозвали в Россию. Такая версия существовала и существует”, – рассказал Олег Жданов.

Также он пояснил, что на самом деле, по его словам, никакой формы ООН не было, авто также не перекрашивали.

"Что было? Действительно, есть версия, что Россия хотела сбить свой самолет "Аэрофлота", чтобы ввести 15-й армейский корпус миротворческих сил по мандату СНГ. Этот корпус, если не ошибаюсь, из Абхазии. Он сейчас воюет в Украине. Машины были в Ростовской области. Этот корпус должен был войти на территорию Донецкой области, чтобы обвинить Украину в сбитии российского самолета. Это было бы причиной ввода этого миротворческого корпуса. Именно в эту версию хорошо ложатся первые перехваченные разговоры боевиков — полевых командиров, которые докладывали сбившим самолет кураторам в Москве, но не тот", — добавил военный эксперт.

По его мнению, это тогда спасло Украину. Ведь если бы РФ показала сбитый самолет "Аэрофлота", ввела бы корпус, под российскими автоматами было бы международное расследование.

"Черные ящики они отвезли в Донецк, по некоторой информации, они путешествовали. Говорят, что их возили даже в Москву, пытаясь расшифровать. Там могли что-то прослушать или даже подправить, но основу доказательной базы составили убийственные элементы из корпуса ракеты — они были двутавровыми. Такие элементы были только в новейшей ракете комплекса БУК М1, который до сих пор находится только на вооружении РФ. Ни в одной стране, куда поставляли БУКы, таких ракет нет. В Украине тем более. Наличие большого количества пробоин в фюзеляже подтвердило версию. Россияне даже возили тела погибших в Донецк в морги, где вынимали эти убийственные элементы. Но заварить дыры на фюзеляже они не смогли. Это легло в основу доказательной базы", – подчеркнул Олег Жданов.

Напомним, президент Владимир Зеленский считает, что переложение Россией собственной вины на другую сторону происходит от переросшей в катастрофу трусости.

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