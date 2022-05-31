Жданов объяснил, почему оборона восточных территорий возле Лимана так важна

Если оккупанты форсируют Северский Донец, то это позволит восстановить наступление на нескольких направлениях.

Хотя город Лиман Донецкой области временно перешел под контроль российских войск, вокруг него продолжают идти бои, которые не позволяют россиянам форсировать реку Северский Донец.

Военный эксперт Олег Жданов в интервью ТСН.ua объяснил, почему так важно удержать восточные позиции вблизи Лимана, и планы оккупантов по наступлению на Лисичанск и Северодонецк.

"Если мы удержим восточную территорию по отношению к Лиману, между Лиманом и Северским Донцом, тогда у России не будет возможности соорудить понтонную переправу и соорудить плацдарм. Потому что этот плацдарм может повлиять на общую ситуацию вокруг Северодонецка и Лисичанская", — подчеркнул он.

Жданов также отметил, если россияне форсируют реку Северский Донец, то это позволит от Лимана возобновить наступление на Попасную. И тогда будет угроза перерезания трассы Лисичанск-Бахмут, что усложнит дислокацию наших военных в Северодонецк и Лисичанск. И вообще может привести в окружение наших войск в этих двух местах.

"От Лимана до Попасной – это именно та линия, по которой почти проходит граница Луганской области. Поэтому Лиман – это очень важное место. Хотя сам город мы не удержали, если мы будем удерживать его восточные окрестности, тогда угроза окружения будет уменьшаться.", – подчеркнул эксперт.

Напомним, украинские защитники уничтожили большое подразделение "вагнеровцев" на Донбассе.

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