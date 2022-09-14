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Жданов объяснил, почему оккупанты не могут форсировать Днепр на Херсонщине

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Жданов объяснил, почему оккупанты не могут форсировать Днепр на Херсонщине

Российские оккупанты не смогут на Херсонщине форсировать Днепр.

Олег Жданов подчеркнул, что некоторая военная техника действительно может переплывать реку, однако для этого нужно иметь определенные навыки.

Об этом рассказал военный эксперт на своем ютуб-канале.

"БТР, БМД действительно могут плыть. Никаких проблем нет, вопрос только относительно подготовки форсирования реки. Это только во время учений просто, когда все подготовлено — въезд, выезд из воды, выбраны места, учтены скорость течения и подготовлена техника. Но к примеру в БТР-60 на дне 11 отверстий. И если хотя бы одна заглушка будет открыта, БТР тонет. Также заехать на бронетранспортере в воду — это не проблема, с ходу можно заехать, а вот выехать из воды, здесь нужно мастерство. Малейшая буксировка машины вызывает ее застревание в мокрой почве, которая всегда есть на берегах реки. А если БТР сядет на дно — его даже танком не оттащить. А потому — это проблема. Плюс, если будет течение — их будет сносить, машины могут просто утонуть. А потому форсирование реки — это самая сложная задача, которая требует подготовки — как техники, так и личного состава", — пояснил Жданов.

Напомним, Жданов рассказал, когда будут проходить мирные переговоры России и Украины.

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