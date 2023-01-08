Жданов объяснил, почему РФ не потянет войну на истощение и напомнил об афганском сценарии

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что война в Украине не будет похожа на войну в Афганистане. Однако Россия, как и тогда, не потянет войну на истощение.

Об этом он рассказал в сводке за 7 января.

"Запад не собирается финансировать эту войну долго и мучительно. Это Путин бравирует, что он готов вести войну на истощение. Я думаю, что такие партии вооружения, которые мы увидели вчера (6 января - ред.), я думаю, она первая, он она не последняя. Так что я не думаю, что Россия сегодня потянет войну на истощение. Да, они очень красиво умеют рассказывать, но в результате получается, что у них боеприпасов не хватает, технику нужно ремонтировать, прежде, чем вводить в эксплуатацию и применять в бою, ракеты – 50 штук в месяц. А один массированый удар – 70-80 ракет", — отметил он.

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Жданов напомнил, что в США не воевали в Афганистане полноценно. Они проводили специальные операции, точечные операции. А в остальном они пытались научить: они формировали вооруженные силы правительства Афганистана, которое было у власти на момент присутствия американских войск.

"Они формировали вооруженные силы Афганистана, обучали их вооружали их, но полноценно они не воевали. Но в конечном итоге они приняли решение, что затраты на этой войне того не стоят. Точно такая же ситуация была в Советском союзе, он просто перестал тянуть войну в Афганистане, и для того, чтобы экономика не загнулась, войска быстро вывели", — отметил военный эксперт.

Окончание войны в Украине

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что 2023 станет годом победы Украины в войне.

По данным соцопроса компании Gallup, 70% украинцев считают, что Украина должна продолжать бороться до тех пор, пока не выиграет войну с Россией. А победой 91% опрошенных считает возвращение всей территории Украины, захватившей РФ с 2014 года, включая Крым.

Начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк оценил, что на сегодняшний день существуют два наиболее вероятных сценария завершения войны, и оба предполагают победу Украины. Первый – госпереворот в России и смещение президента с должности, второй – полный разгром русских войск на фронте.

Однако бывший глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука считает, что ВСУ в 2023 году не сможет освободить все оккупированные территории. Для этого нужно минимум 2-3 года, при условии, что западные союзники будут продолжать поддерживать Украину.

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