Жданов объяснил, почему России не удастся перевести экономику на "военные рельсы"

Россия уже потеряла слишком много времени, поэтому этот замысел вряд ли удастся реализовать.

В России предприняли попытку перевести военно-промышленный комплекс (ВПК), перевести экономику страны на военные рельсы.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что уже поздно и Россия полностью провалила программу импортозамещения, поэтому без импортных комплектующих они не смогут производить ни виды вооружений, ни техники.

Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

"Ну, например, попытка возродить производство автомобиля "КАМАЗ" с двигателем "КАМАЗ-740", то есть тот, который остался в наследство от Советского союза, она безуспешно провалилась, потому что нету производства смежников, которые поставляли комплектующие для этого автомобиля. Сегодня запустить "КАМАЗ" в старом исполнении оказалось невозможным. Единственно, что артиллерийские системы они могут (производить - ред), потому что там минимум, и то, только прицепные и самоходные в старом советском исполнении, без решающих устройств, и без западных комплектующих", — отметил он.

Жданов подчеркнул, что в любом случае на это нужно время, а времени у Российской Федерации сегодня уже практически не осталось.

Напомним, в Кремле производят "промышленную мобилизацию" среди производителей оружия.

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