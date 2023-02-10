Жданов объяснил, почему Россия не меняет порядок массированных ракетных ударов: "Хотят лбом пробить стену"

Эксперт отметил, что такая тактика РФ выгодна Украине, ведь позволяет ей встречать во всеоружии даже массированные налеты.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил логику российских массированных ракетных атак, сказав, что оккупанты "хотят лбом пробить стену, и несмотря на то, что больно, они продолжают бить".

Об этом он рассказал в своем видеоблоге, отвечая на вопросы подписчиков.

Так, один из подписчиков задал Жданову вопрос о порядке массированных российских атак. Пользователь написал, что Россия атакует Украину сначала дронами и несколькими ракетами, чтобы перегрузить украинскую ПВО, а затем выпускает большое количество ракет. Но ведь беспилотники защитники сбивают не ракетами ПВО. Что же это дает оккупантам?

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"Вы все правильно понимаете. Логика такая: они хотят лбом пробить стену, и несмотря на то, что больно, они продолжают бить. Они не умеют по-другому. Это вот к вопросу о том, могут ли они учиться быть гибкими на уровне стратегии, на уровне оперативного искусства — ни о какой обучаемости, гибкости военного руководства России не может идти речь. Поэтому они продолжают делать так, как они умеют", — объяснил военный эксперт.

"Для нас это очень хорошо. Мы учимся, проявляем максимальную гибкость, поэтому встречаем во всеоружии даже массированные налеты российских ракет", — отметил Жданов.

Напомним, российские оккупанты 10 февраля в очередной раз устроили массированный ракетный обстрел Украины, которому предшествовала атака дронами. Вражеские ракеты попали в объекты критической инфраструктуры и жилые дома. Кое-где были проблемы с электроэнергией и водоснабжением. Силам ПВО удалось сбить 61 из 71-й выпущенной вражеской ракеты. К сожалению, в результате российской атаки есть погибшие.

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