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Жданов объяснил, почему Россия понимала, что ракета упадет на территорию Польши

Автор
Денькович Ярослава
Дата публикации
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Жданов объяснил, почему Россия понимала, что ракета упадет на территорию Польши

Жданов пояснил характеристики ракеты, которая пересекла польскую границу.

Вчера вечером, 15 ноября, по "горячим следам" несколько польских журналистов сказали, что обломки упавших на территорию Польши ракет очень похожи на ракету Х-101.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал характеристики и особенности такой ракеты и аргументировал, почему Россия отлично осознавала, что ракета достигнет территории Польши.

Об этом он сообщил в интервью Ukrlife.TV.

"Ракета Х-101 – ракета средней дальности до 5,5 тыс. км, воздушного базирования класса "воздух-земля". И что самое интересное, эта ракета – высокоточная, у нее круговое отклонение от расчетной точки прицеливания составляет 20-30 метров. Но не 6-7 км, когда ракета залетела на территорию Польши", - пояснил эксперт.

По словам Жданова, противовоздушная оборона Польши не сработала и ракету также не заметили радары – потому что это крылатая ракета, и она шла на минимальной высоте по заранее заложенной программе. 

"И шесть км при скорости 800 км/ч – это считанные минуты. Она зашла в воздушное пространство и ударила. Вот эта версия наиболее вероятна. Это что касается ракет, и таких ракет было две. И если посмотреть, то Яворовский полигон там не при чем, если посмотреть, как проходила траектория, а для крылатой ракеты очень трудно сказать, где проходила траектория, потому что она может, повторяя рельеф местности, маневрировать в пространстве. В этом и сложность ее сбития", - резюмировал Жданов. 
 

Падение ракет в Польше

В Польше 15 ноября во время массированной атаки РФ на регионы Украины упали ракеты в шести километрах от украинской границы, в результате есть погибшие.

Президент Польши Анджей Дуда дал брифинг по поводу инцидента с ракетами и заявил, что " нет убедительных доказательств того, кто выпустил эту ракету ". Дуда предупредил, что польские войска и Североатлантический альянс находятся в готовности.

Польский МИД подтвердил, что это действительно ракеты производства РФ.

Впрочем, президент США Джо Байден назвал "маловероятным" то, что упавшая в Польше ракета была выпущена из России. Он призвал дождаться завершения расследования инцидента.

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Дата публикации
Просмотры
2430
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