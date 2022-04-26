Жданов объяснил, почему российская армия пытается атаковать на Херсонском направлении и спешит с "референдумом"

Жданов объяснил, почему российская армия пытается атаковать на Херсонском направлении и спешит с "референдумом"

Ситуацию на Херсонском направлении можно назвать своеобразными качелями. Там сейчас не главный театр военных действий. Все атакующие действия связаны с тем, чтобы не дать возможности перебросить войска на более важные направления, особенно Донецкое направление в зону ООС.

ВСУ пытаются на Херсонском направлении вести наступательные или атакующие действия. Иногда это приносит успех и удается освободить какие-либо небольшие населенные пункты.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в эфире Радио НВ.

"Это можно назвать своеобразными качелями. С одной стороны они атакуют, с другой стороны мы атакуем. Где-то имеем успех в продвижении, где-то не имеем успеха в продвижении. Но российская армия пытается удержать эти позиции, а мы пытаемся их подвинуть", — отметил он. .

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По словам Жданова, там сейчас не главный театр военных действий. Все атакующие действия связаны с тем, чтобы не дать возможности перебросить войска на более важные направления, особенно Донецкое направление в зону ООС.

"В любом случае мы пытаемся там вести еще и какие-то наступательные действия, то есть развиваем наши атаки до наступательных действий по освобождению территорий некоторых населенных пунктов", — сказал эксперт.

Кроме того, Жданов отметил, что пока противостоять подготовке оккупантов к "референдуму" Украина не может, потому что Херсон пока находится под контролем российских войск.

"Я так понимаю, что они будут спешить с проведением этого референдума, чтобы до 9 мая объявить создание какого-нибудь нового политического образования. Хотя я понимаю, что и в России понимают, что кроме внутреннего применения в РФ, это ничего им не даст, а на внешней политической арене это может повлечь за собой еще одну волну санкций против России за счет фактического аннексирования очередной части территории Украины", — сказал он.

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По его словам, если они сейчас проведут какое-нибудь действо, которое назовут "референдумом" в Херсонской области — это все равно будет не такая победа, которую они надеялись объявить до 9 мая.

"Для них это вообще будет не победа, хотя они будут пытаться продать ее обществу как большое достижение новых территорий, создание новых политических образований на этих территориях. Ну, хоть что-то. По такому принципу будет действовать Российская Федерация", — резюмировал он.

Ранее советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что оккупанты в Херсоне планируют провести так называемый "референдум" между 1 и 10 мая. Хотя, по другим данным, россияне могут ускориться и провести "референдум" о создании фейковой псевдореспублики "ХНР" еще в конце апреля.

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