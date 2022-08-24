Жданов объяснил, почему российские войска сбежали именно с севера, а не с востока Украины

Было несколько причин того, почему в начале полномасштабной войны российские войска вышли именно с севера, а не с юга Украины. Одна из них – оккупанты начали терпеть там поражение, когда их начали крушить украинские войска.

Кроме того, восток Украины захватчики не оставили, ведь Донбасс был их начальной целью в развязанной войне.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Этому могло способствовать несколько причин. Первая причина – они начали терпеть поражение, мы начали их разрушать на севере. Потому что у них на севере было очень глубокое вклинивание и полное отсутствие логистики. Им нужно было ее строить с самого начала. Российские войска стояли в ожидании – когда им привезут боеприпасы", – объяснил Жданов.

"Допустим, в районе Бучи или Ворзеля были эпизоды, когда российский экипаж покидал свой танк и убегал. Потому что у них закончился боекомплект в танке и они знали, что его негде зарядить. И уехать этот танк далеко не может, потому что у него горючего в баках осталось совсем немного. Именно поэтому они убрали северное направление", — добавил военный эксперт.

"А мы потихоньку начинали их громить, особенно группировки под Броварами. Там танковая дивизия шарахалась и мы ее били со всех сторон", — заметил он.

Жданов также объяснил, почему оккупанты не покинули восток Украины.

"Потому что это было первоначально объявлено как политическая цель этой войны — это "освобождение" территорий "Донецкой и "Луганской народных республик". Поэтому Россия не могла не перебросить войска именно на Донбасс. И все усилия они сосредоточили на Донбассе. У них успех вышел только там, где они смогли обойти наши укрепления", – сказал военный эксперт.

Он продолжил, что вражеские войска вошли со стороны Харьковской области в тыл и ВСУ вынуждены были отступать, чтобы не попасть в окружение в Луганской области. Захватчики также зашли из Крыма и развили наступление на Бердянск и Мариуполь.

"Мариуполь остался в окружении, а дальше войска все отошли. Шли жестокие бои за Волноваху, чтобы остановить там войска России. Ну, тогда сил у нас не хватило и мы отошли дальше. Волноваха была оставлена и фронт стабилизировался уже так, как мы его видим на сегодняшний день", – рассказал Жданов.

Напомним, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что президент РФ Владимир Путин не остановится в войне, однако хочет сделать перерыв.

Каким был Мариуполь в 2018-м: вспомним вместе

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