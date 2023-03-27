Жданов объяснил, почему в одной из областей Украины, где нет боевых действий, устанавливают блокпосты

В Украине блокпосты будут обновлять до конца войны.
Военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему в Житомирской области, где нет активных боевых действий, устанавливают и обновляют блокпосты. Он подчеркнул, что это стандартная процедура и будет продолжаться до конца войны.
Об этом он сказал на своем ютуб-канале.
"Обновление блокпостов на Житомирщине — это повседневная работа. Время оно беспощадно ко всему и ничто не вечно. А потому блокпосты нужно обновлять, что и делают силы терробороны, Нацгвардия и военные. Это — обслуживание. Где эти посты обновляют, некоторые убирают. Это будет продолжаться. до конца войны и будет зависеть от того, каким образом разрешится эта война. Если будет заморожен конфликт — блокпосты останутся еще надолго. Если будет разгром оккупационной армии, их демонтируют. А кое-где будут строиться стационарные", — пояснил Жданов.
Напомним, эксперт Александр Коваленко прогнозирует, что российские оккупанты могут попытаться совершить контрнаступление на линии Кременная-Лиман-Сватово-Купянск, однако оно не будет успешным.
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