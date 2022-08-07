Жданов объяснил, почему ВСУ после отбитой атаки не идут сразу в наступление

Чтобы контратаковать противника, убегающего с поля боя, необходимы резервы. Также все зависит от указов, получаемых ВСУ.

Об этом 7 августа сообщил военный эксперт Олег Жданов.

"ВСУ не обстреливают российских оккупантов, когда они отступают, потому что нашим защитникам также нужен отдых и время на перевооружение. Если оккупанты наступают, то у них большие потери, чем у нас. Но мы также проводим оборонное сражение и нам после этого также нужно пополнить количество боеприпасов, спасти раненых и убрать погибших с поля боя. Также нам нужно восстановить потери в технике. Кстати, расход боеприпасов в оборонном бою больше, чем в наступательном. Ибо огонь ведется непрерывно, чтобы остановить наступающего противника. Если есть резервы и необходимость, то есть такой метод атаки, который называется "на плечах отступающего противника". Тогда резервы идут в бой и преследуют противника. Как правило, это приносит хорошие результаты", — сказал Жданов.

Напомним, британский полковник назвал стратегическую ошибку россиян и спрогнозировал тактику оккупантов на август.

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