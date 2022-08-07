Жданов объяснил, почему ВСУ после отбитой атаки не идут сразу в наступление

ВСУ во время оборонительного боя не идут в атаку.
Чтобы контратаковать противника, убегающего с поля боя, необходимы резервы. Также все зависит от указов, получаемых ВСУ.
Об этом 7 августа сообщил военный эксперт Олег Жданов.
"ВСУ не обстреливают российских оккупантов, когда они отступают, потому что нашим защитникам также нужен отдых и время на перевооружение. Если оккупанты наступают, то у них большие потери, чем у нас. Но мы также проводим оборонное сражение и нам после этого также нужно пополнить количество боеприпасов, спасти раненых и убрать погибших с поля боя. Также нам нужно восстановить потери в технике. Кстати, расход боеприпасов в оборонном бою больше, чем в наступательном. Ибо огонь ведется непрерывно, чтобы остановить наступающего противника. Если есть резервы и необходимость, то есть такой метод атаки, который называется "на плечах отступающего противника". Тогда резервы идут в бой и преследуют противника. Как правило, это приносит хорошие результаты", — сказал Жданов.
Напомним, британский полковник назвал стратегическую ошибку россиян и спрогнозировал тактику оккупантов на август.
Читайте также:
- "За 11 минут сбили 7 "элитных" российских самолетов": ППОвец ВСУ рассказал о самой массированной атаке на Киев
- "Будет много 200-х, 300-х": россияне не смогут атаковать ВСУ на правом берегу Днепра
- Съемочная группа ТСН вместе с военными попала под обстрел на Харьковщине (видео)