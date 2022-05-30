Жданов объяснил, при каких условиях ВСУ смогут начать топить российские корабли в Черном море

Украина в пределах военной помощи от западных стран получила противокорабельные ракеты "Гарпун" (Harpoon).

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, как ВСУ будут использовать дальнобойное оружие. По его словам, если российские корабли зайдут в зону поражения, то мы сможем наносить по ним огневые удары. Но пока этого не произойдет, мы будем контролировать акваторию Черного моря и не допускать вмешательства в эту зону.

Об этом он рассказал в прямом эфире совместного информационного марафона UA вместе на украинских телеканалах 30 мая.

"Очень наглядно показал глава Одесской областной военной администрации. Он опубликовал карту, где показал максимальную дальность достижения ракетного комплекса "Гарпун". Это если ракета придет до 300 км. Так вот, если корабли черноморского флота зайдут в зону поражения тогда, да, мы можем наносить по ним огневые удары и топить по очереди или вообще те корабли, которые будут в зоне поражения. Но, если флот будет дислоцироваться или дрифтовать по зоне поражения, мы ничего не сможем им сделать. Мы просто будем контролировать эту акваторию Черного моря и не допускать и вмешательство в эту зону. Но ведь ракетные удары могут наносить хоть и из Новороссийска", — сказал он.

Напомним, спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что угроза Одесской области со стороны непризнанного Приднестровья из-за провала мобилизации населения уменьшилась. В то же время, пока на территории Молдовы есть Россия, там будет существовать определенный источник напряжения.

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