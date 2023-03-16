Жданов объяснил разницу между наступлениями России и Украины: "Будем гонять их по херсонским степям"

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, чем отличается организация российского наступления и контрнаступления Украины, которое ожидается вскоре.

Об этом эксперт рассказал в своем видеоблоге.

Он ответил на вопрос одного из подписчиков о том, как Украина собирается идти в контрнаступление с 500 танками, если Россия в начале вторжения не смогла прорвать украинскую оборону, хотя имела 3000 танков.

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По оценкам Жданова, на сегодняшний день у России нет возможности собрать и 1000 танков на одном оперативном направлении, чтобы нанести удар.

"Ее не было с самого начала: они распределили эти танки на девяти направлениях как основную ударную силу. Сейчас Россия уже не может стянуть танки на одно направление и совершить такой единый бронированный прорыв на броне. Если они начнут убирать танки на любом направлении, мы сразу перейдем в контрнаступление. Сначала они не предполагали, что мы будем сильно сопротивляться, а сейчас у них нет такой возможности", — рассказал военный эксперт.

Он объяснил разницу в наступлениях РФ и Украины.

"Что касается того, что мы 3000 танков их сожгли и они не прорвали нашу оборону, а мы с 500 собираемся прорвать их оборону, то в этом и главное, коренное отличие Вооруженных сил Украины и вооруженных сил РФ. Мы отвоевываем свое. Нам будет достаточно 500 танков, чтобы гонять их по херсонским и донецким степям, и выгнать их на территорию РФ. А вот им 3000 не хватило для того, чтобы взять Киев за три дня. В этом разница между нашей армией и их этим мобилизованным войском. А сегодня, когда у них идет ухудшение качества, они уже пересаживаются на танки Т-72 немодернизированные, на 62-йки…" – пояснил Жданов.

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"У них кадровая армия выбивается и на сегодняшний день мобилизованные воюют. Процент кадровой армии ежедневно становится все меньше. У нас солдат обучают страны-члены НАТО. Плюс мы пересаживаемся с танка Т-64 на Leopard-2. Есть разница? Есть. И в артиллерии, и во всем остальном. Сейчас вот с самолетами разберемся еще. Будут у нас западные самолеты", – добавил эксперт.

Отметим, президент США Джо Байден в феврале заявил, что союзники собрали для Украины 700 танков, тысячи бронемашин, 2 млн артиллерийских боеприпасов и другое вооружение.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, ВСУ на сегодняшний день активно готовятся к переходу в контрнаступление. По оценкам главы ГУР МО Кирилла Буданова, весной будет решающая битва "и она станет последней до окончания этой войны".

По данным главы Минобороны Алексея Резникова, враг уже переходит к обороне, опасаясь украинского контрнаступления. Министр отметил, что это наступление возможно и без западных боевых самолетов.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк прогнозирует начало контрнаступления через два месяца.

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