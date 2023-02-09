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Жданов объяснил, следует ли ожидать наступления оккупантов на Харьков и обстрелов города

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
2 мин
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Жданов объяснил, следует ли ожидать наступления оккупантов на Харьков и обстрелов города

Фото: "Накипіло"

На сегодняшний день угрозы штурма города не существует.

Наступление на Харьков пока маловероятно. Российские войска в Белгородской области не формируют ударную группировку для того, чтобы наступать на город.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире 9 февраля.

В то же время эксперт не предоставил стопроцентную гарантию, что оккупанты не будут предпринимать попыток наступать.

"Даже, как говорят врачи, в случае аппендицита нельзя давать 100% гарантии. То есть мы не можем сказать, что 1500% не будет наступления на Харьков. Но пока в Белгородской области не формируется ударная группировка для того, чтобы наступать на город", – сказал Жданов.

По его мнению, могут быть провокации диверсионно-разведывательных групп с целью сковывания наших сил на украинско-российской границе.

"Будут обстрелы до тех пор, пока мы не получим более мощные системы ПВО и не попытаемся защитить город", — добавил он.

Военный эксперт назвал информацию о якобы большом наступлении на Харьков ИПСО, осуществляемой российской пропагандой, чтобы довести харьковчан до нервного срыва.

Он также объяснил, что у россиян нет оперативных сил для штурма города.

"Кто наступает завтра? Кто берет Харьков? Они не смогли взять его сразу, когда там почти не было войск. Когда небольшое количество ВСУ и территориальной обороны отстояли город. Им пришлось обойти Харьков, потому что они не смогли его взять. И тогда заходили регулярные войска, а сейчас там "мобики". И нет там группировки. Кому идти – 10 тысячам человек?.. Они, чтобы из Сватово до Купянска дойти, три дивизии собрали – 30 тысяч" – добавил Олег Жданов.

В то же время, Секретарь СНБО допустил вероятность наступления россиян на Харьковщине и Запорожье.

Алексей Данилов считает, что оккупанты могут совершить попытку штурма в областях.

Добавим, что Украина имеет на вооружении все разновидности оружия, которого не было 24 февраля 2022 года.

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Дата публикации
Просмотры
1457
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