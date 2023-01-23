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Жданов объяснил, зачем РФ строит оборонительные рубежи вдоль границ с Украиной

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
8487
Время на прочтение
2 мин
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Жданов объяснил, зачем РФ строит оборонительные рубежи вдоль границ с Украиной

Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

Такими действиями оккупанты нагнетают истерию внутри РФ, чтобы показать простым гражданам, что мол "страна – в опасности".

Строительство оборонных рубежей на территории России вдоль украинской границы и на оккупированных территориях, которые якобы должны уберечь от "наступления" ВСУ, направлено исключительно на внутрироссийскую аудиторию.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в эфире своего youtube-канала.

"Мы же не собираемся входить на территорию РФ. (Строительство оборонных рубежей. – Ред.) это распиливание денег местными властями. Второе – это нагнетание информационно-психологической истерии."Вставай, страна огромная", ройте окопы, потому что иначе Украина нападет", – сказал он.

Жданов заметил, что российские пропагандисты стали "разгонять" новую истерию – мол, скоро НАТО нападет на территорию России.

"Им стыдно, что они проиграют Украине. Поэтому появилась риторика: "Завтра НАТО нападет на Россию, поэтому строим укрепления и идем в военкоматы", – добавил эксперт.

Напомним, что осенью россияне построили на окованном Донбассе укрепление, которое назвали "линией Вагнера". Она состоит из нескольких рядов цементных пирамид и большой траншеи.

Подобные укрепления позже построили в приграничных с Украиной областях, в частности, в Белгородской.

Ранее Олег Жданов рассказал, будут ли предупреждать гражданских об угрозе нового наступления войск РФ.

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Дата публикации
Просмотры
8487
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