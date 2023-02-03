Жданов оценил, какая роль российских десантников в войне против Украины

Эксперт уверен, что, несмотря на потери, российский десант не уходит в прошлое.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал о роли российского десанта во время полномасштабной войны против Украины.

Об этом он сказал в своем youtube-канале.

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Жданова вспомнил, что в начале вторжения украинские защитники мужественно отразили попытки российских десантников высадиться в Гостомеле и Василькове под Киевом. Наши военные тогда уничтожили чуть ли не весь российский десант, от чего оккупанты не могут оправиться до сих пор.

Однако эксперт уверен, что, несмотря на потери, российский десант не уходит в прошлое.

"Сейчас рассматривается один из вариантов операции вторжения в Украину со стороны Беларуси. Мы понимаем, что это не сегодня, завтра или послезавтра. Это может быть в среднесрочной перспективе, если РФ начнет формировать ударную группировку. Но как вариант можно рассматривать высадку десанта со стороны Беларуси с целью захвата плацдарма и прорыва нашей обороны на границе. Возможен ли он – теоретически да. Практически – у РФ нет сил и средств. Мы рассматривали возможность высадки морского десанта в Одессе – тоже нет.

Россия умудрилась навязать нам позиционную войну образца Второй мировой войны. И в этой войне очень тяжело вести десантные операции – как морские, так и сухопутные. Но в современной войне высадка десанта, захват объекта и удержание до подхода основных сил – это вполне приемлемо", – отметил Жданов.

Ранее Олег Жданов оценил российских десантников, под Бахмутом заменивших "вагнеровцев", и заявил, что большинство из них – не профессиональные военные, а мобилизованные.

Напомним, что у границы Украины высаживался десант белорусской и российской армий.

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