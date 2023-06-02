Жданов оценил, какими еще ракетами Россия будет пытаться "пробить" Patriot

Россия еще не исчерпала всю номенклатуру своих ракет.

Россия может попытаться пробиться через систему противовоздушной обороны ЗРК Patriot с помощью других ракет.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

Он говорит, что РФ еще не исчерпала всю номенклатуру своих ракет.

"Других нет, других они не придумали. Баллистические ракеты "Кинжал" и "Искандер-М" – все, что у них осталось. Это все, чем они могут нас удивить", – заявил он.

Также эксперт отметил, что россияне вряд ли будут применять крылатые ракеты Х-22.

"Какие зеркальные меры? Чем вы нас еще можете удивить? У вас ничем больше. Все! Вы достигли предела совершенства, других ракет у вас нет", — резюмировал эксперт.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский настаивает, что создание коалиции поставщиков систем ПВО Patriot необходимо, чтобы в стране успешно прошел период до получения истребителей F-16.

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