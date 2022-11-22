Жданов оценил перспективу освобождения из плена защитников "Азовстали": "Путин будет держать до последнего"

В России именно за счет украинских военнопленных будут торговаться за свою безопасность, когда проиграют войну.

Военный эксперт Олег Жданов оценил перспективы освобождения из плена защитников "Азовстали" и предположил, что Россия будет держать пленных для торгов с военно-политическим руководством Украины.

Об этом эксперт сказал в своем видеоблоге.

"Очень больной вопрос об обмене пленными, особенно в отношении защитников "Азовстали". Да, какую-то небольшую часть обменяли из тех людей, которые вышли с завода и сложили оружие по приказу верховного главнокомандующего ВСУ. К величайшему сожалению, официально состояния войны нет ни с нашей стороны, ни со стороны РФ. И вот эти международные институты типа ООН и Красного Креста пытаются уйти от ответственности, прикрываясь в том числе и этими обстоятельствами. Помните, когда возник вопрос, почему же мы не обмениваем азовцев – Красный Крест сказал, что "а мы вообще никаких гарантий не давали"? То есть, они даже отказываются от своих слов. Устно они давали гарантии, а потом оказалось, что никаких гарантий не дают", -– напомнил Жданов.

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Он отметил, что мировая система безопасности аморфна и мертва. В этом контексте военный эксперт также выразил мнение, что генсек ООН Антониу Гутерреш – "быстрый там, где есть деньги".

"Там, где зерновое соглашение, он – в первых рядах. Там, где нужно отстаивать права человека вместе с Комитетом по правам человека ООН в отношении наших военнопленных – ни Гутерреша, ни Комитета по правам человека. К сожалению, мировая система безопасносты6 действовавшая до сегодня, она сегодня аморфна и мертва", – сказал Жданов.

"А высшее военно-политическое руководство России – Путин и его окружение – будут держать этих людей до последнего момента. На мой взгляд, они будут использовать их как разменную монету для торгов с нашим военно-политическим руководством. Скорее всего, в этом и есть главная причина того, что их до сих пор не отпускают. И вообще пленные для них — это гарантия их безопасности. Они будут торговаться за свою безопасность, когда проиграют войну, именно нашими военнопленными", — считает эксперт.

В таком случае Украине нужно надеяться на собственные силы, добавил он.

"Будем собирать обменный фонд и я думаю, что на каком-то этапе российское руководство должно сломаться в плане того, что начнут они уступать и договариваться по обмену нашими пленными", – сказал Жданов.

Напомним, 21 сентября Украина вернула из российского плена часть защитников Мариуполя, среди которых были и бойцы из "Азова".

Тогда 200 украинских героев обменяли на кума президента РФ Виктора Медведчука, а командиров "Азовстали" – на 55 оккупантов.

Во время одного из обменов пленными в ноябре удалось освободить еще 107 украинских военных, из которых — 74 защитника "Азовстали".

По состоянию на конец октября в российском плену находилось более 700 бойцов полка "Азов", информировал начальник штаба полка, один из защитников "Азовстали" Богдан Кротевич ("Тавр").

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