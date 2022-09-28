Жданов оценил, попытается ли Россия снова вторгнуться со стороны Беларуси после объявленной мобилизации

То, попытается ли Россия снова с помощью мобилизованных граждан наступать на севере Украины со стороны Беларуси, зависит от ее возможности сформировать необходимые группировки войск.

Но эти войска РФ еще предстоит одеть, вооружить и обеспечить техникой.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов, отвечая на вопрос о вероятности вторжения РФ со стороны Беларуси после объявленной мобилизации.

"Все будет зависеть от возможности Российской Федерации сформировать необходимые группировки войск. Если они говорят, что миллион 200 тысяч (человек планируют мобилизовать – ред.), то нужно здесь где-то 300 тысяч плюс к тому, что есть. И примерно столько же нужно на севере. И плюс такой же резерв. Вот так примерно можно распределить этот миллион 200. Но его нужно собрать, его надо переодеть, его надо вооружить, его надо посадить на какую-то технику. И тогда можно говорить, что РФ сформировала наступательную группировку, которая действительно может угрожать территориальной целостности и суверенитету Украины", – объяснил Жданов.

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Он добавил, что пока россияне этого не сделали, Украина может вести боевые действия по освобождению своих территорий.

Напомним, мониторинговая группа "Белорусский гаюн" сообщила, что Беларусь, вероятно, готовится к масштабному приему военных эшелонов из России.

Кроме того, по данным журналиста, политического эксперта, добровольца ВСУ Кирилла Сазонова, Россия планирует перебросить свои войска в Беларусь для удара по Волыни и Киеву.

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