Жданов оценил российскую угрозу для Харькова и севера Харьковской области

Россияне перегруппировываются на Харьковском направлении, в частности, возле Купянска. Там враг собрал ударную группировку, усилившуюся танковой дивизией.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду.

По его словам, на этом направлении оккупанты прорвали один из участков нашего фронта и продвинулись вперед.

"И это решение стратегической задачи по захвату Купянска-Узлового, который россияне давно хотят захватить через железнодорожную ветвь", — говорится в сообщении.

Жданов говорит, что это было ожидаемо. Несмотря на то, что они давно там сформировались, но начали бои только сейчас.

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"Однако эта активизация боевых действий происходит не на всей линии фронта, а только на отдельных его участках. Кстати, последний рейд "освободительных сил России" (РДК, "Легион свободы России" и "Сибирского батальона"), немного оттянул сроки начала наступательной операции, потому что россияне были вынуждены опрокидывать несколько частей в Брянскую и Белгородскую области для купирования попыток российских освободительных сил вклиниться ", — добавляет эксперт.

По мнению Жданова, основная задача россиян – растягивание наших резервов.

"Скорее всего, именно Авдеевское направление они будут иметь направление главного удара. Потому что Россия обычно воюет по лекалам Второй мировой войны – где у них появился успех, туда они и бросают основные силы. Я не исключаю, что возможна разведка боем напротив Харькова. То есть на севере Харьковской области россияне в численности батальона (в роту) по всей вероятности могут попытаться навязать бой", — добавил военный эксперт.

Ранее мы писали, что после заявления Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации в Харьковском и Купянском направлениях обстановку для ТСН.ua прокомментировал военный эксперт Алексей Гетьман.

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