Жданов оценил угрозу на Донбассе: "Ситуация у российских войск не такая, чтобы наступать"

По его словам, вражеская армия пытается атаковать позиции ВСУ по отдельным направлениям.
Военный эксперт Олег Жданов говорит, что на Донецком направлении действует около 40 вражеских батальонно-тактических групп, а в Луганской области россияне опрокидывают технику ближе к линии фронта.
Об этом он рассказал в своем стриме, сообщает 24 канал.
По его словам, большинство группировки в Донецкой области — вагнеровцы, укомплектованные зеками и мобилизованными. Также там присутствует часть отошедших с правобережья Херсонской области подразделений. "Это около 35 тысяч человек. Здесь ничего нового нет", – заметил он.
Между тем, отметил эксперт, на Луганском направлении россияне опрокидывают тяжелую технику и личный состав, усиливают линию обороны. Кроме того, оккупанты пытаются удержать фронт на рубеже Сватово — Кременная.
"Но почему-то раньше это интерпретировалось как попытка оккупантов остановить контрнаступление ВСУ, а теперь после интервью Залужного (главнокомандующий ВСУ – Ред.) ISW вдруг заявил, что это подготовка к новому наступлению. Но там ситуация у российских войск не такая, чтобы наступать на Луганщине", — объяснил Жданов.
По его мнению, россияне пытаются атаковать наши позиции, но на отдельных направлениях, чтобы "сбить" темп продвижения ВСУ.
"Что касается Донецкой области, то там тоже ничего удивительного. ВСУ стоят в обороне уже несколько месяцев, а россияне безуспешно пытаются прорвать наши позиции", – подчеркнул военный эксперт.
Напомним, представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что сейчас эпицентром боевых действий на фронте является Бахмутское направление. Армия агрессорки России пытается любыми усилиями прорвать фронт в районе Бахмута.
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