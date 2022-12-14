Жданов оценил вероятное нападение Беларуси: "Лукашенко нужно показать Путину, что он готовится"

Военный эксперт Олег Жданов считает, что белорусская армия не планирует воевать против Украины, однако Лукашенко нужно показать Путину, что он готовится к вторжению.

Об этом он сказал на своем ютуб-канале.

"Лукашенко будет проводить обучение вдоль границы с Украиной, будет имитировать бурную боевую подготовку для того, чтобы демонстрировать Путину, что он готовится к войне, но пока еще не готов. По крайней мере, так было все 9 месяцев этой войны. Я думаю, что Лукашенко и дальше так будет продолжать. Потому что есть такие данные, что в белорусской армии увеличиваются антивоенные настроения, тоже и в самой Беларуси. Люди не хотят войны, они боятся, что прилетит ответ. Они видят, что происходит с российской армией, а они лучше повоюют на полигоне", — сказал Жданов.

Угроза повторного наступления из Беларуси

Накануне самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко поручил своим подчиненным начать проверку боевой готовности своей армии. 14 декабря во второй день внезапной проверки боеготовности на полигон "Гожский", Гродненский район, перебрасывают танки. Подразделение было поднято по тревоге в 3:00 (по минскому времени).

Также стало известно, что российские оккупанты на территории Беларуси стягивают военную технику ближе к украинской границе. США пока не подтверждают активность белорусских вооруженных сил у границ с Украиной.

Украинские пограничники считают, что белорусы нагнетают ситуацию на белорусско-украинской границе. Пограничники будут усиленно наблюдать за ситуацией в Беларуси.

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