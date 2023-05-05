Жданов оценил возможности россиян в Бахмуте: "Не смогут перейти в контратаку"

Российские захватчики продолжают вести наступательные действия на Бахмутском направлении. В частности, атакуют западную часть города для его полного захвата. Несмотря на это, у армии РФ остается немного сил.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в стриме на своем ютубе.

Эксперт отмечает, что в последние дни наблюдается незначительное продвижение врага. Впрочем, оно может быть восстановлено, если российское командование соберет резервы из близлежащих сел.

"Чтобы восстановить хоть какие-то темпы наступления в Бахмуте, нужно снимать войска с соседних участков. Конечно, это ослабит соседние участки, и ВСУ могут перейти в контратаку, чего российское командование не может позволить себе", – утверждает Жданов.

Жадан говорит, что подтянуть туда что-то свежее для возобновления активных наступательных действий невозможно.