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Жданов оценил возможности россиян в Бахмуте: "Не смогут перейти в контратаку"

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
704
Время на прочтение
2 мин
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Жданов оценил возможности россиян в Бахмуте: "Не смогут перейти в контратаку"

Украинские военные в Бахмуте Донецкой области сдерживают атаки российского агрессора / Фото: Associated Press

Сражение за Бахмут продолжается.

Российские захватчики продолжают вести наступательные действия на Бахмутском направлении. В частности, атакуют западную часть города для его полного захвата. Несмотря на это, у армии РФ остается немного сил.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в стриме на своем ютубе.

Эксперт отмечает, что в последние дни наблюдается незначительное продвижение врага. Впрочем, оно может быть восстановлено, если российское командование соберет резервы из близлежащих сел.

"Чтобы восстановить хоть какие-то темпы наступления в Бахмуте, нужно снимать войска с соседних участков. Конечно, это ослабит соседние участки, и ВСУ могут перейти в контратаку, чего российское командование не может позволить себе", – утверждает Жданов.

Жадан говорит, что подтянуть туда что-то свежее для возобновления активных наступательных действий невозможно.

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Дата публикации
Просмотры
704
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