Жданов: "Оккупанты уже понимают, что вход ВСУ в Крым – это вопрос времени"

Российские оккупационные войска уже понимают, что вход Вооруженных Сил Украины в Крым – это только вопрос времени.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

"В районе Чонгара (Генический район Херсонской области, — ред.) российские военные, угрожая смертью, заставляют местное население участвовать в возведении фортификационного оборудования позиций. То есть выгоняют на принудительные работы местных жителей для того, чтобы рыть окопы и строить блиндажи и укрепления". То есть они уже прекрасно понимают, что вход в Крым ВСУ – это просто вопрос времени. К тому же, времени я бы не сказал, что удаленного: в ближайшей перспективе, возможно, в несколько месяцев", — сказал Жданов.

Напомним, ранее военный эксперт так обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что во время войны в Украине Россия потеряла большое количество военной техники. Некоторые виды техники могут вообще исчезнуть с российского рынка.

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