Жданов описал два сценария окончания войны: названы лучший и худший варианты

Военный эксперт Олег Жданов описал два сценария окончания войны в Украине: первый – это переворот в России и отстранение Путина от власти, второй – ВСУ освободят все украинские территории в пределах границы 1991 года.

Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов.

"Путин никогда не признает поражение и будет упираться до конца. Вопрос — кто этот конец обеспечит. Я думаю, что этот конец обеспечат бунты мобилизованных, которые могут начаться, потому что условия пребывания у них крайне плохие. Второе — когда пойдут первые убитые, а они уже есть, когда это число увеличится, другие будут категорически отказываться ехать в Украину, тогда это может закончиться бунтом, что может быть сигналом для элит, что с Путиным дальше ничего не стоит иметь общего. Даже такие удары по скрепам, как Крымский мост, который они обещали защитить всеми силами, вот что Путину сейчас говорить? Его спросят, а где ПВО, ФСБ. А Путину нечего говорить. А это значит, что Акела промахнулся", — объяснил Жданов.

Военный эксперт добавил, что после отстранения Путина от власти, война против Украины очень быстро закончится, ведь российская элита захочет договориться с Западом.

"Плюс разгром российской армии после контрнаступления ВСУ. Тогда элита, которая захочет сместить Путина, ощутит поддержку, а это либо недовольные мобилизованные, либо заговор среди силовых структур, вот в Генштабе РФ происходят чистки военных. Тогда война закончится очень быстро, сразу после устранения Путина. Новая власть захочет переговоров с Западом. Условием будет — вывод войск с территории Украины и восстановление территориальной целостности в границах 1991 года", — пояснил Жданов.

Второй вариант – освобождение наших территорий военным путем, выход на границы 1991 года.

"Тогда мы будем требовать от ООН отправить миротворцев на границы Украины и России. Это худший вариант, потому что мы будем находиться в таком состоянии, как Израиль. Наша граница станет зоной боевых действий. Потому что с Путиным мы переговоров не будем проводить", — пояснил военный эксперт.

Жданов подчеркнул, что могут быть другие варианты, однако эти два – основные.

Окончание войны в Украине: другие прогнозы

Командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что война в Украине закончится тогда, когда ВСУ перехватят у россиян стратегическую инициативу. Сейчас уже начало подобных действий. Мощное наступление ВСУ будет свидетельствовать о начале конца войны в Украине.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что окончание войны в Украине ускоряют внутренние конфликты в России. Однако точную дату пока слишком рано прогнозировать.

Журнал The Times со ссылкой на британскую разведку сообщил, что ВСУ могут выйти на границы 23 февраля 2022 уже к Рождеству.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечает, что война не закончится до конца 2022 года, однако будет продолжаться не годами, а месяцами.

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