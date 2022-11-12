Жданов описал функции стены на границе с Беларусью: "Кто с мечом придет – тот в орало и получит"

Эксперт подчеркнул, что такая же стена необходима и на границе с РФ.

Военный эксперт Олег Жданов одобрительно отозвался о возведении стены на границе с Беларусью и рассказал о ее функциях.

Об этом эксперт сказал в своем видеоблоге.

"В невоенное время она (стена – ред.) защищает от проникновения диверсионно-разведывательных групп. То есть физического проникновения быть не может через эту стену. А в военное время она задерживает противника для того, чтобы мы могли хорошенько прицелиться. И как только первый сапог врага станет на нашу землю, сразу же в этот сапог прилетит пуля. Заедет танк — сразу же в него прилетит снаряд. Вот такой вот подход", — объяснил Жданов.

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"Эта стена поможет в плане задержки (врага – ред.) и в плане конкретизации наших действий. То есть пока они за стеной – все хорошо, им ничего не угрожает. Как только они шагнули на эту сторону стены, – все, для них это смерть. Потому что кто к нам с мечом придет — тот в орало и получит", — добавил военный эксперт.

Он также назвал решение построить такую стену абсолютно правильным и высказался за строительство такого сооружения и на границе с Россией.

"Такую же стену надо строить на российской границе. Закрывать ее на долгие годы, ставить пулеметы на башнях, сигнализацию и строить нашу оборону", – сказал Жданов.

Напомним, Украина начала строить стену на границе с Беларусью. Это – ров, насыпь и железобетонный забор с колючей проволокой. Такую же стену построят и на границе РФ после деоккупации территорий.

Заметим, 12 ноября командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев проверил боеготовность и слаженность действий подразделений по отражению возможного вторжения противника на северном направлении с территории России и Беларуси.

По данным Генштаба ВСУ по состоянию на 10 ноября, РФ и Беларусь дальше разворачивают совместную группировку войск на территории РБ. Эти войска враг может привлечь на Волынском и Полесском направлениях.

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