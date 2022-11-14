Жданов опроверг ложь оккупантов о наступлении ВСУ: Россия запугивает своих

Российская пропаганда распространяет слухи о наступлении ВСУ на приграничные Белгород или Брянск, чтобы запугать собственное население. Кремль действует в точности по известному роману-антиутопии Джорджа Оруэлла "1984".

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в эксклюзивном комментарии ТСН.ua.

"Это связано с запугиванием общества. Это внутренняя ИПСО, направленная на стабилизацию внутренней ситуации в Российской Федерации. Дело в том, что пограничные области – Курская, Брянская, Белгородская, Ростовская – постоянно страдают от этой войны. Наличие военных, эшелоны, перегрузки социальной инфраструктуры и вообще инфраструктуры этих областей военными маневрами и перемещениями — это раздражает людей. Люди понимают, что это война, а не какая-то "специальная операция". Они больше всех знают реальную картину — и о погибших информация проникает туда", — рассказал эксперт .

По его словам, чтобы россияне "не расслаблялись" и не распространяли отрицательную информацию, РФ иногда прибегает даже к огневому поражению – "обстреливают Белгород, запугивая людей".

"Людям потом говорят — берите лопаты и идите копайте окопы, они идут и копают. Когда общество запугано, им легче управлять... Джордж Орвелл все это написал в книге "1984". Они действуют в точности как было написано классиком когда-то, воспроизводят утопию в жизни", — объяснил Жданов.

Как россиян запугивают наступлением ВСУ

Напомним, что на фоне отступления оккупантов из Херсона кремлевские пропагандистские СМИ все чаще публикуют "вбросы" о якобы подготовке к наступлению ВСУ на приграничные города РФ — Белгород, Брянск, Курск.

В частности, пропаганда РФ на днях обнародовала видео допроса якобы украинского военнопленного, который говорит, что "слышал от иностранных инструкторов" о подготовке наступления на Курском и Белгородском направлении.

В свою очередь, российский политолог Ростислав Ищенко "порадовал" сограждан заявлением, что ВСУ могут захватить не только приграничные областные центры, но и дойти до Москвы.

"За 7-8 часов колонна военной техники, если она пересечет границу в районе Глухова, дойдет до столицы при скорости 70 километров в час. Части ВСУ могут даже перерезать несколько стратегических шоссе — от Смоленского до Рязанского, после чего выйти к МКАДу и даже проскочить в Кремль", — утверждал Ищенко.

Кроме того, в Белгородской области начали устанавливать защитные противотанковые сооружения. Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемники начали формировать "народное ополчение" в Курской и Белгородской областях для защиты России.

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