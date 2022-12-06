Жданов ответил, сколько времени оккупанты будут обстреливать Херсон: "Это же сейчас происходит в Запорожье, Днепре"

Российские войска будут обстреливать Херсон до тех пор, пока Силы обороны не выгонят захватчиков с Левобережья Херсона.

Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов на своем ютуб-канале.

Он добавил, что такая же ситуация — в Запорожье и Днепре, поскольку эти города являются прифронтовыми к линии столкновения.

"К сожалению, обстрел Херсона будет продолжаться до тех пор, пока ВСУ не отгонят оккупационные войска от левого берега Днепра на расстояние, которое может достигать вражеская артиллерия. Такая же ситуация была в Харькове, Сумах, Чернигове, Николаеве. Это же происходит сейчас в Запорожье, Днепре. Это прифронтовые города, до которых достает российская артиллерия и ракеты. Наша артиллерия пытается вести контрбатарейную борьбу, но вы понимаете, нельзя предсказать, куда и когда развернуть вооружение, чтобы с первым выстрелом со стороны россиян здесь открыть огонь на уничтожение", — пояснил эксперт.

Россия непрерывно обстреливает деоккупированный Херсон

Почти сразу, как Силы обороны освободили Херсон, оккупанты начали усиленно обстреливать город. Нет ни дня, чтобы Херсон не был под вражеским обстрелом. Под поражением – жилищный фонд и инфраструктура города. Используют танки, артиллерию, минометы. Есть жертвы и потерпевшие.

Российские террористы во вторник, 6 декабря, снова массированно обстреляли Херсон. В результате атаки погиб человек. На месте происшествия работали спасатели.

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