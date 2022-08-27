Конкретные шаги, которые помогут выиграть войну против РФ: список от Жданова

Украине необходимо получить от западных партнеров самолеты, которые могут решать задачи не через год, когда закончится обучение, а сейчас.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов.

"Успех в современной войне высокой интенсивности почти невозможен без по крайней мере паритета в воздухе. Там, где Россия могла выполнять 100-200 вылетов в день, гораздо меньшие украинские ВВС могли выполнить 10-20. Нам нужны самолеты, которые могут решать задачи не через год," когда закончится обучение, а сейчас… Нам нужно, чтобы НАТО начало перевооружаться и высвобождать старые модели самолетов, с которыми наши летчики хорошо знакомы, а речь идет о десятках самолетов. ПВО выдержит, но это обойдется дороже наземным силам", — отметил он.

Следующий шаг, по словам Жданова, адекватна поставкам систем и ракет противовоздушной обороны. Он пояснил, "они должны поступать из внешних источников в большом количестве, чтобы Украина преобладала и могла предпринимать попытки сбить и перехватить в больших количествах.

Так как российские силы адаптировались, и уровень потерь украинских беспилотников высок, нужно снабжать больше БпЛА, считает он.

"Дроны при артиллерийских подразделениях обеспечивают быстрый прицел и точный огонь, максимально используя ограниченные артиллерийские ресурсы Украины", — подчеркнул эксперт.

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"Не менее важна, чем поддержка с воздуха, артиллерия, которая бывает трех видов. Украина встретила войну со значительными, но устаревшими запасами ствольной артиллерии, что усложнилось праком боеприпасов. Как и в случае противовоздушной обороны, Украина разумно использовала свои ограниченные артиллерийские способности, быстро передислочивая ее после выполнения огневых задач, чтобы избежать контрбатарейного огня, и полагаясь на беспилотники для точного нацеливания. Здесь США могут помочь 155-мм самоходными гаубицами M109A6, недавно замененными на новую модель M109A7. заметил Жданов.

Кроме того, нужно удвоить количество реактивных систем залпового огня в колесном (M142 HIMARS) и гусеничном (M270 MLRS) вариантах. Чтобы выровнять условия игры и перейти к наступлению с определенной надеждой на успех, Украине, вероятно, нужно около 50 систем HIMARS или РСЗО, а также ракеты ATACMS.

"Эти возможности позволят украинским силам поражать цели, такие как командные пункты, аэродромы, центры материально-технического обеспечения, комплексы ПВО и пусковые установки баллистических ракет. Учитывая несоответствие воздушных сил, реактивная артиллерия большой дальности имеет потенциал переломить ситуацию и вывести Украину на путь окончательного успеха.. Без этого победа останется недостижимой", — уверен эксперт.

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"Украинские танковые силы также должны быть усилены. Польша предоставила 240 основных боевых танков PT-91 вместе с небольшим количеством чешских Т-72. Чтобы вооружить украинскую армию для наступательных операций в 2023 году, США должны рассмотреть возможность предоставления такого же количества танков M1A1 с своих больших резервных запасов. Хотя это не самая новая модель, M1A1 больше чем соответствует большинству российских танков и доступна в большом количестве", — добавил Жданов.

Последний шаг – НАТО должна рассмотреть возможность увеличения тренировочных миссий НАТО в Украине, которые будут базироваться в странах – соседях Украины. По словам Жданова, эти центры могли бы предоставить опыт, техническую помощь, координацию поставок.

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