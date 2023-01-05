Жданов предположил, чем накачивают "вагнеровцев" перед атакой на ВСУ: "Все анализы уже взяты"

Жданов заявил, что эта информация не объявляется в публичном пространстве в рамках оперативно-следственных действий для международного трибунала.

Военный эксперт Олег Жданов уверен, что есть доказательства того, что российских наемников из ЧВК "Вагнер" перед атакой на украинские позиции накачивают наркотическими веществами или стимуляторами.

Такое мнение Жданов высказал на своем ютуб-канале.

"Доказательства уже давно есть, но эта информация не объявляется в публичном пространстве в рамках оперативно-следственных действий для международного трибунала. Во-вторых, какой смысл. Объявим мы, что они — под наркотиками. Россия скажет: "Нет". Здесь никто" не будет дисквалифицировать "вагнеровцев". Если мы это скажем, это как-то повлияет на ход войны. Нет, никак. Мы сможем перекрыть каналы поставок наркотических веществ или стимуляторов, которые они везут на передовую? Нет. А то, что все анализы уже взяты, то те, кому нужно, знают об этом", — сказал эксперт.

"Вагнеровцы" на Бахмутском направлении

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские военные "проседают" в направлении Кременной, а потому стягивают туда еще больше свежемобилизованных и зеков-"вагнеровцев".

Между тем, как отмечают американские аналитики, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин готовит информационную основу для того, чтобы хоть как-то объяснить неудачи своих наемников, воюющих у Бахмута. По их данным, российский бизнесмен пытается обвинить в провалах Министерство обороны Сергея Шойгу и российскую промышленную базу.