Жданов предупредил о массированных ракетных атаках России по Украине до 15 ноября: "Несколько кровавых выпадов"

Военный эксперт Олег Жданов предупредил, что Россия может нанести несколько массированных ракетных ударов по Украине до 15 ноября — старта саммита G20 на Бали.

Об этом эксперт сказал в эфире своего YouTube-канала.

Жданов прогнозирует, что российские войска насобирают силы и могут нанести массированный ракетный удар, повторив террор 10 октября.

"Вполне вероятно, что какой-то запас ракет свозится с мест хранения, обслуживается, упорядочивается и готовится к следующему этапу ракетного удара. Я рискну предположить, хотя это сегодня с РФ очень сложно, они непредсказуемые ребята по поводу креативности. Единственное, что еще не задели, это сфера фантастики, чтобы шантажировать нас и Запад с целью принуждения к переговорному процессу", – сказал военный эксперт.

Он отметил, что близится 15 ноября, когда состоится саммит G20 на Бали. Приглашения направлены и президенту Украины Владимиру Зеленскому, и российскому диктатору Владимиру Путину.

"Поедет ли, будет ли Путин участвовать – мы не знаем. Наш президент из-за военного положения будет участвовать, но только дистанционно, как он это делает обычно, выступая на разных международных форумах. Что касается России, то ей нужно будет что-то говорить. Понимаете? До 15 ноября Путину надо что-то сказать. А что может сказать? Что мы развязали войну, самую кровавую после Второй мировой в Европе, самую масштабную на европейском континенте и мы ее продолжаем? С какой целью? Захват Украины? Геноцид украинского народа?" – рассказал Жданов.

Он считает, что Путину нужен результат, который он может "продать" на саммите G20, – это переговоры.

"Вот мы такие вступили в переговорный процесс, поэтому все хорошо, мы на пути урегулирования этого конфликта". Это единственное, что может "продать" Путин. И на мой взгляд, до 15 числа нас может ожидать несколько выпадов со стороны России жестких, кровавых и силовых. Я не исключаю вариаций на тему того, что они подсобирают силы и могут нанести массированный ракетный удар, повторив 10 октября", – предупредил военный эксперт.

Ракетный террор России

Российские войска устроили 10 октября массированный ракетный удар по ряду городов Украины. Только к обеду оккупанты выпустили 83 ракеты, 43 из них были сбиты. Вражеские ракеты попали в объекты критической и гражданской инфраструктуры в 12 областях и Киеве. Погибли 19 человек, еще 105 были травмированы.

Как сообщил 24 октября президент Владимир Зеленский, с начала полномасштабной войны Россия применила около 4500 ракет против Украины. В РФ сокращается запас ракет, поэтому она пошла искать их в Иран.

По словам главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова, Россия еще долго может терроризировать Украину дронами -камикадзе Shahed-136. При этом запасы высокоточных ракет у россиян почти исчерпаны.

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