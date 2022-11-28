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Жданов предупредил о новых обстрелах и объяснил, сколько ракет осталось в России

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
8880
Время на прочтение
2 мин
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Жданов предупредил о новых обстрелах и объяснил, сколько ракет осталось в России

Фото: Associated Press

Россия может производить ракеты.

Военный эксперт Олег Жданов призвал украинцев не считать российские ракеты, потому что их у террористов еще очень много.

Об этом он сказал 27 ноября на своем ютуб-канале.

"Я всегда придерживаюсь мнения, что не нужно считать российские ракеты. Их там еще очень много. Сказать точно не может никто: ни разведка НАТО, ни наша. Потому что у них там есть и запасы Советского союза и то, что производила РФ — раньше и сейчас.Производства в России работают в три смены и клепают эти ракеты. Но разница между поставками и потребностями растет. Поэтому количество запасов уменьшается. Поэтому мы сейчас наблюдаем реже ракетные обстрелы. Теперь Россия использует только массированные ракетные удары. Поэтому РФ может производить ракеты и накапливать. Кстати, завтра будет известно, накопили ли они ракеты для массированных обстрелов", — объяснил Жданов.

Ракетные обстрелы Украины

Россия с 24 февраля обстреливает Украину ракетами. Оккупанты за 9 месяцев войны выпустили по нашему государству более 4700 ракет.

С 10 октября Россия обстреливает нашу энергетическую инфраструктуру. Только 23 ноября оккупанты выпустили по нашему государству ориентировочно 70 ракет, из которых 51 удалось сбить.

Россия намерена уничтожить нашу энергетическую инфраструктуру, чтобы зимой оставить украинцев без отопления и света.

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Дата публикации
Просмотры
8880
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