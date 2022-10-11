Жданов предупредил об опасности со стороны Беларуси: Россия может заменить ракетные удары атаками дронов-камикадзе

Известно, что на территорию Беларуси сейчас завезено 32 иранских дронов "Shaded-136", планируется еще вторая партия поставок БПЛА.

Военный эксперт Олег Жданов предположил, что на севере Украины Россия может заменить ракетные удары на атаки недавно завезенными в Беларусь иранскими дронами.

Такое мнение Жданов высказал на собственном ютуб-канале.

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"Вчера, 10 октября, на территорию Беларуси было завезено 32 таких БПЛА. До 14 октября планируется завезти еще восемь. Есть операторы, есть обслуживающий персонал. Скорее всего, интенсивность снабжения Ираном России дронов не будет снижаться, даже наоборот, будет увеличиваться. Вполне возможно, что атаки этими дронами могут заменить удары ракет со стороны Беларуси", - отметил он.

РФ заказала у Ирана более 2 тыс. дронов-"шахидов"

По данным украинской разведки, страна-агрессорка Россия заказала 2400 дронов-камикадзе "Shahed-136" из Ирана. Это впоследствии подтвердил глава государства Владимир Зеленский во время выступления на заседании группы стран G7 11 октября.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев объяснил, что от иранских дронов Украину может спасти Израиль, передав антидроновые ружья для борьбы с дронами-камикадзе.

Тем временем украинские города страдают от нашествия беспилотников "Shahed-16". В частности, 10 октября над центральной Украиной летали иранские дроны-камикадзе, запущенные из Беларуси, а над Кривым Рогом сбили два иранских дрона-камикадзе. И в Черкасской области противовоздушная оборона сбила два беспилотника.

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