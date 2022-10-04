Жданов прокомментировал данные о накоплении Россией войск на Сумщине для нового наступления

Россияне действительно будут стараться накапливать личный состав и готовить его к повторному наступлению на Украину.

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал информацию о том, что Россия накапливает свои войска на территории Сумщины ради нового наступления.

Об этом он сказал в эфире собственного YouTube-канала 4 октября.

Так, эксперт пояснил, что РФ действительно может пытаться перебросить войска на европейскую часть своей территории, однако это перспектива не нескольких дней, а нескольких месяцев. Кроме того, речь идет не о регулярных войсках, а о мобилизованных, контрактниках и срочниках.

"Сейчас будет движение российских войск… Это даже не войска еще. Это мобилизованные в основном. И будет часть военнослужащих, которых они сейчас там собирают за Уралом – все, что можно выгрести из воинских частей, где еще остались контрактники, где молодых солдат или прослуживших шесть месяцев, смогли уговорить подписать контракт. Плюс солдаты, которых они не уволили по весне, и солдаты, которых не уволят сейчас по осеннему приказу. Демобилизации в российской армии нет", – рассказал Жданов.

Он добавил, что россияне действительно постараются накапливать личный состав и готовить его к повторному наступлению на Украину.

"Да, они могут перебрасываться на европейскую часть (России – ред.), но это перспектива не завтрашнего дня. Это перспектива нескольких месяцев. И они действительно будут стараться накапливать личный состав, будут пытаться оснастить его техникой и готовить их к повторному наступлению на Украину. Вполне возможно, что к зиме мы уже будем знать, где и какие сосредотачиваются группировки войск, в какой численности и с каким техническим оснащением", – прогнозирует военный эксперт.

Напомним, накануне командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что сейчас РФ начинает стягивать мобилизованных на Сумское направление. Однако речь не идет о непосредственно пограничной зоне.

Оккупанты пристреливались, чтобы прицельно уничтожать человеческие дома на Сумщине

Читайте также: