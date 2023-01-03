Жданов раскрыл новые подробности уничтожения российских "мобиков" в Макеевке

Украинские военные при ударе РСЗО HIMARS по скоплению российских оккупантов в Макеевке накрыли целый батальон резервистов. Событие приобрело такой резонанс, что российское командование не в состоянии скрыть потери.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов во время всеукраинского телемарафона, транслируемого Youtube-каналом ТСН.

"Очень хорошо сработала наша разведка. Макеевка и Горловка — это два города, где был самый большой гарнизон "первого армейского корпуса ДНР", который 8 лет там формировали. Я так понимаю, прибыл резерв в объеме одного батальона, и разместили его на базе общежитий, которые использовались в качестве казарм для военнослужащих. Мы тут же накрыли этот резерв нашими огневыми средствами, дальность позволяла это сделать", — рассказал он.

По словам эксперта, минобороны РФ не удалось скрыть событие, поскольку одновременно исчезла связь с таким количеством людей.

"Они явно приехали, начали звонить родственникам, рассказывать, где они и как. Вдруг исчезла связь... Там уже началось социальное напряжение, родственники хотят справедливости и спрашивают "почему". Это впервые за весь период массированного вторжения российских войск в Украину министерство обороны РФ официально признает потери. Да, они разделили на 10 как минимум и сказали, что 63 человека погибли, но для них это был такой шок, такая неожиданность, это вызвало такую негативную реакцию среди российского социума, что они вынуждены были признать эти потери. Пусть 63 — но признали официально. Для нас это в психологическом плане преимущество, а для военных минус батальон — очень хорошо", — подчеркнул Жданов.

Военный эксперт также прокомментировал версию минобороны РФ, которую мобилизованные россияне вычислили благодаря пользованию мобильными телефонами.

"Это реально. Мы же постоянно публикуем перехват военных. Единственное — у меня вызывает технически вопрос, потому что Макеевка не находится на линии фронта. Она достаточно далеко, и перехватывать разговоры на таком расстоянии у нас вряд ли есть возможность. Хотя современные средства ведения разведки позволяют, когда такое большое количество звонков с компактно расположенных российских номеров. Да, если была возможность снять триангуляцию с вышек мобильной связи, то мы поняли, что там сосредоточение мобильных телефонов. Но, скорее всего, здесь сработала разведка", – заявил он.

Как отметил Жданов, министерство обороны РФ пытается переложить ответственность с себя на местных командиров:

"Якобы местные командиры не забрали телефоны, не проинструктировали личный состав, и это привело к трагедии. То есть министерство обороны снова ни при чем. Они не виноваты, а виноваты на местах командиры, которые принимали личный состав и руководили им".

Напомним, в ночь на 1 января, ровно в полночь, ударом РСЗО HIMARS было уничтожено здание бывшего ПТУ в оккупированной Макеевке, в котором находились мобилизованные солдаты российской армии.

По предварительным данным, в помещении могло находиться до 600 "мобиков" из Самарской области РФ. Кроме того, на территории ПТУ находилась военная техника и боеприпасы, которые сдетонировали. По данным ВСУ, в Макеевке было уничтожено и повреждено до 10 единиц вражеской военной техники разных типов.

Официально минобороны РФ признало гибель в Макеевке 63 мобилизованных.

Российские пропагандисты со ссылкой на "правоохранительные органы" так называемой "ДНР" начали распространять информацию, что в случившемся виноваты сами "мобики", которые якобы позволили себя "вычислить" из-за активного использования мобильных телефонов.

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