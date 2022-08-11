Жданов рассказал, чего ожидать на фронте в ближайшие недели и предупредил о ракетных ударах

В Украине в ближайшие недели нужно реагировать на сирены воздушных тревог.
Российские оккупанты могут усилить ракетные обстрелы Украины.
Об этом 11 августа в эфире телемарафона сказал военный эксперт Олег Жданов.
"В ближайшие недели могут быть усилены ракетные обстрелы Украины. Россия пытается перевести войну в стадию позиционной. Они, как я понимаю, взяли тактику оборонной операции. Сейчас они будут окапываться", — сказал Жданов.
Напомним, Россия продолжает завозить "Искандеры" в Беларусь для ракетных обстрелов Украины.
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