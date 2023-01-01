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Жданов рассказал, что бы произошло, если бы Россия захватила Киев за "три дня"

Автор
Мария БойкоМария Бойко
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Жданов рассказал, что бы произошло, если бы Россия захватила Киев за "три дня"

Фото: Associated Press

Обороняться без столицы Украине было бы сложно.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что если бы Россия таки за "три дня захватила Киев", то оккупанты ворвались бы в город и заставили Украину капитулировать.

Об этом он сказал на своем ютуб-канале.

"Высадка десанта в Гостомеле – это была стратегическая операция РФ. Ее успех мог привести к потере Киева. А потеря столицы в моральном плане – это большая победа. Нам было бы очень сложно бороться с РФ, если бы мы потеряли этот город. Россияне должны были захватить аэродром в Гостомеле и обеспечить прилет десантных дивизий. То есть в России на аэродромах сидели несколько полков воздушно-десантных войск с военно-транспортными самолетами, которые ждали, чтобы высадить десант в Гостомеле. И тогда эти батальоны десанта выдвинулись бы в центр Киева. Их задача – захватить административные здания в центре города. И если бы им это удалось – они бы захватили телевидение, запустили бы собственное вещание и организовали подписание капитуляции и присоединения Украины к составу РФ. В этом и заключался блицкриг", - объяснил Жданов.

Военный эксперт добавил, что когда в Гостомеле взлетная полоса была уже полностью уничтожена, оккупанты пытались высадиться в Василькове, на местном аэродроме.

"Вторая попытка высадить такой десант была в Василькове. Эта попытка ничем не закончилась. Там мы уже ждали российского десанта и ликвидировали их еще в воздухе", — пояснил Олег Жданов.

Война России против Украины

Российский диктатор Владимир Путин 24 февраля 2022 объявил о проведении так называемой "спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины". Оккупанты планировали "захватить Киев за три дня" и установить в Украине свой марионеточный режим.

Однако ВСУ отразили наступление россиян на Киев и освободили все северные области. Затем Силы обороны провели успешные контрнаступления на Харьковском и Херсонском направлениях.

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Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
7441
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