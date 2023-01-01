Жданов рассказал, что бы произошло, если бы Россия захватила Киев за "три дня"

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что если бы Россия таки за "три дня захватила Киев", то оккупанты ворвались бы в город и заставили Украину капитулировать.

Об этом он сказал на своем ютуб-канале.

"Высадка десанта в Гостомеле – это была стратегическая операция РФ. Ее успех мог привести к потере Киева. А потеря столицы в моральном плане – это большая победа. Нам было бы очень сложно бороться с РФ, если бы мы потеряли этот город. Россияне должны были захватить аэродром в Гостомеле и обеспечить прилет десантных дивизий. То есть в России на аэродромах сидели несколько полков воздушно-десантных войск с военно-транспортными самолетами, которые ждали, чтобы высадить десант в Гостомеле. И тогда эти батальоны десанта выдвинулись бы в центр Киева. Их задача – захватить административные здания в центре города. И если бы им это удалось – они бы захватили телевидение, запустили бы собственное вещание и организовали подписание капитуляции и присоединения Украины к составу РФ. В этом и заключался блицкриг", - объяснил Жданов.

Военный эксперт добавил, что когда в Гостомеле взлетная полоса была уже полностью уничтожена, оккупанты пытались высадиться в Василькове, на местном аэродроме.

"Вторая попытка высадить такой десант была в Василькове. Эта попытка ничем не закончилась. Там мы уже ждали российского десанта и ликвидировали их еще в воздухе", — пояснил Олег Жданов.

Война России против Украины

Российский диктатор Владимир Путин 24 февраля 2022 объявил о проведении так называемой "спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины". Оккупанты планировали "захватить Киев за три дня" и установить в Украине свой марионеточный режим.

Однако ВСУ отразили наступление россиян на Киев и освободили все северные области. Затем Силы обороны провели успешные контрнаступления на Харьковском и Херсонском направлениях.

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