Жданов рассказал, дефицит какого вида вооружений может подорвать боеспособность армии России

Начало упадка вооруженных сил РФ начнется тогда, когда вражеская армия не сможет пополнять запас израсходованных в войне ракет и артиллерийских боеприпасов.

Боеспособность армии Российской Федерации может ощутимо понизить отсутствие ракет, артиллерийских боеприпасов либо недостаточное количество артиллерии.

Такое мнение в своем видеоблоге высказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, главным фактором огневого поражения, которое наносит враг по Украине, остаются ракетные войска и артиллерия.

“Авиация имеет огромную мощь, но она имеет особенности применения. Например, для ее успешного применения нужно подавить ПВО противника процентов на 70. Тогда будут наносить удары, а не летать в один конец. Поэтому основой остаются ракетные войска и артиллерия", – отметил он.

Что касается применения врагом артиллерии, то ощутимой проблемой для российской армии стало отсутствие достаточного количества боеприпасов, проданных и потраченных в других войнах, которые вела РФ в Чечне, Грузии и Сирии.

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“Я так понимаю, что промышленность не успевает, работает с колес – мы наблюдаем применение боеприпасов калибра 122-мм уже 2022 года выпуска. То, что выпускает завод, сразу идет на линию фронта”, — отметил эксперт.

Олег Жданов подчеркнул, что Россия не снимает с хранения "Гиацинты" и "Мсту", очевидно, именно из-за ограниченного количества боеприпасов. В то же время россияне вынуждены снимать гаубицы Д-20 и даже Д-1 образца 1943 года.

“Я не удивлюсь появлению пушек Д-44 и Д-48 85-мм калибра, потому что к ним еще много боеприпасов. А вот 155-мм и 122-мм уже дефицит”, – отметил он.

Кроме того, по словам Жданова, в России уже закончились ракеты "Калибр" сухопутного базирования, а морского — в ограниченном количестве, "Искандеров" еще достаточно много, но они редко применяются.

Именно такая ситуация является причиной того, что руководство России обращается с просьбой об артиллерийских боеприпасах и ракетах к дружественным к ней Северной Корее, Китаю, Кубе и Ирану.

“Подорвать боеспособность российской армии может либо отсутствие ракет и боеприпасов, либо недостаточное количество артиллерии. Когда их не станет, тогда и начнется упадок вооруженных сил РФ”, – резюмировал эксперт.

Напомним, Иран ужесточает свои обязательства поставлять оружие России для войны против Украины, согласившись направить не только ударные беспилотники, но и баллистические ракеты класса "земля-земля".

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