По словам эксперта, Россия насыщает личным составом те подразделения, которые сегодня воюют.

Террорист Гиркин озвучил, что подготовка мобилизованных в России будет проводиться не по подразделениям в тылу, чтобы затем вводить их в бой, а методом насыщения действующих подразделений на фронте.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, как лучше готовить подразделения – в бою или на полигоне.

В частности, он категорически не согласен с Гиркиным.

"Россия действительно насыщает личным составом те подразделения, которые сегодня воюют. Это делается только потому, что нужно восполнять потери. Они несут огромные потери в личном составе и в технике тоже. Это видно из сводок Генштаба. Дело в том, что 50% — это ограниченное боеспособное подразделение, 70% — недееспособное подразделение. То есть, эти российские подразделения теряют боеспособность", — говорит Жданов.

По его словам, для того чтобы российские подразделения не теряли боеспособность, их насыщают мобилизованными.

"Там уже не важно, передадут ли они опыт. В таких условиях никто опыт не передает. Единственное, что они делают — старослужащие устраивают «дедовщину», то есть мобилизованных выпускают вперед и не дают им сбежать с поля боя под угрозой расстрела на месте. Здесь работает принцип «если не погиб, значит еще немного поживешь», – отмечает эксперт.

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Он добавляет, что принцип обучения подразделений в тылу, которые тщательно готовят и они приходят в бой уже обученными.

"Вероятность того, что этот солдат растеряется, минимальна. Он психологически и физически готов и обучен. Поэтому наши части, обучаемые инструкторами на Западе, приходят готовыми к бою. Именно этого боится Россия. Поэтому они роют окопы глубже и больше закапывают танков. Также они делают целые укрепляющие районы, понимая, кто будет контратаковать эти позиции и кто будет освобождать захваченные ими территории — хорошо подготовленные и хорошо обученные войска», — резюмирует Жданов.

Также военный эксперт проанализировал, как защищали аэропорты Киева в первые дни полномасштабного вторжения России.

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