Жданов рассказал, как можно Россию лишить право голоса в ООН: есть три варианта

Военный эксперт Олег Жданов рассказал о трех вариантах, как Украина может через ООН добиться введения миротворческой миссии.

Об этом он сказал на своем ютуб-канале.

"Что касается ООН, то вариантов очень много. Можно применить статью 27 устава ООН, которая говорит, что государство-агрессор, а Россию нужно признать агрессором, сделать это может Генассамблея ООН. Тогда агрессора не допускают к голосованию по вопросам урегулирования этой агрессии. Вариант второй — это флешмоб "Долой Россию с ООН". Мировое сообщество начинает требовать от генерального секретаря ООН снять гриф секретности с документов, подтверждающих, что РФ является полноправным членом ООН и Совбеза. А Россия никогда не вступала в ООН, как РФ. А потому, если эти документы обнародуют, то РФ нужно будет подать заявку и вступить в ООН заново. Третий вариант – Генассамблея ООН имеет право отправить в Украину миротворческую миссию. Но войска ООН могут войти, если будет объявлено состояние войны. Пока этого нет", – объяснил Жданов.

ООН и война в Украине

Независимая международная комиссия ООН, которая занимается расследованиями событий на Украине, нашла доказательства ряда военных преступлений российской армии. Среди них — пытки, изнасилования, казни и другие страшные преступления оккупантов.

США призвали в ООН не играть с Россией в дипломатию, а заставить прекратить войну.

Владимир Зеленский поблагодарил Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреш за сотрудничество и за то, что он действительно стоит на защите Устава ООН и глобального мира.

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