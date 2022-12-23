Жданов рассказал, как оккупанты приспособились к HIMARS: "Ходят и оглядываются"

Военный эксперт Олег Жданов считает, что российские оккупанты не приспособились к обстрелам HIMARS и продолжают нести большие потери.

Об этом он сказал на своем ютуб-канале.

"Россияне не приспособились к HIMARS. В этом их проблема и наше преимущество. Все, кто находится в зоне поражения HIMARS, ходят и осматриваются. Они боятся ночью, особенно на местах сосредоточения живой силы и там, где они создают эти временные базы мобилизованных, которые идут на фронт. Они там даже спать не могут, потому что боятся, что прилетит, и я скажу, что есть тенденция - прилетает по таким базам все чаще, и там огромные потери пехоты. HIMARS на расстояние 80 км летит чуть меньше минуты. Его можно только увидеть в небе, и то только при хорошей видимости. Но они не знают, куда он летит. Конечно, российское Минобороны уже успело уничтожить тысячи этих HIMARS, но оккупанты боятся их, потому что это непредсказуемое оружие", — объяснил Жданов.

Как россияне борются с HIMARS

Губернатор Республики Коми в РФ решил рассказать сказки, как он несколько раз сумел увернуться от американского комплекса HIMARS. Он заявил, что якобы колонну, в которой он ехал, обстреляли ВСУ, однако он уклонился от ракет.

Также в российский Ростов-на-Дону везут бурятских шаманов, которые должны будут обрядами помочь российским оккупантам, которые несут огромные потери в войне в Украине.

Кроме того, российское Минобороны утверждает, что оно чуть ли не ежедневно уничтожает по несколько установок HIMARS.

Читайте также: