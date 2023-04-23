Жданов рассказал, как Путин может отреагировать на контрнаступление ВСУ

Российский президент-диктатор Владимир Путин может отреагировать на начало контрнаступления Вооруженных сил Украины "всеми оставшимися у него инструментами". К такому сценарию готовятся западные лидеры.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в своем блоге.

По его словам, не исключено, что кремлевский "фюрер" снова прибегнет к ядерным угрозам. Мол, именно поэтому лидеры стран Запада сейчас делают все, чтобы подготовиться и обезопасить весь мир.

"Я говорил неоднократно, что мы не можем сбрасывать со счетов ни ядерные угрозы, ни кибератаки со стороны России", – заявил он.

Диктатор Путин понимает, что проигрыш в войне против Украины – это его политическая смерть, высказался Жданов.

Напомним, бывший специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что мир переоценил Россию. По его словам, после 14 месяцев полномасштабной войны армия РФ находится далеко не в самой лучшей своей форме.

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