Жданов рассказал, как у Путина отреагировали на наступление ВСУ

У президента РФ Владимира Путина пытаются умалчивать информацию о наступлении Вооруженных сил Украины в Харьковской области, несмотря на возмущение российских "патриотов", поддерживающих войну.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов на YouTube-канале ТСН.

"Интересный факт – сразу отмечу, что министерство обороны Российской Федерации уже три дня не публикует никакой информации о событиях в Харьковской области", — сказал он.

При этом, как отметил Жданов, российские паблики разрываются в гневе и возмущении – "как же так, как так получилось, что Вооруженные силы Украины не то, что наступают, а уже наступили?"

Ситуацию на всей линии фронта протяженностью более тысячи километров военный эксперт оценил как "напряженную, но контролируемую".

"Пройдемся по всей линии фронта. Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении контроля над Донецкой областью, сохранении захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской, Николаевской областей. Беспилотники противника постоянно ведут воздушную разведку. Противник продолжает меры по улучшению материально-технического обеспечения своих войск", – рассказал он.

Напомним, Вооруженные силы Украины ведут успешное контрнаступление на Харьковском направлении и продвинулись почти на 50 км за 3 дня. По данным разведки, отдельные вражеские подразделения понесли значительные потери. Оккупанты пытаются эвакуировать раненый личный состав и поврежденную военную технику. Личный состав российских войск в гражданской одежде прибегает к дезертирству и пытается вернуться на территорию РФ.

Украинские бойцы в Харьковской области уже освободили 20 населенных пунктов, в том числе город Балаклея. Также ВСУ могут освободить еще и город Купянск, который является важным логистическим узлом оккупантов.

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