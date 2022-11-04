Жданов рассказал, как ВСУ будут освобождать Херсон: никаких лобовых атак не будет

Военный эксперт Олег Жданов считает, что ВСУ оккупантов в Херсонской области будут уничтожать огневыми средствами, избегая лобовых атак.

Об этом он рассказал на своем ютуб-канале.

"Как говорят, против лома нет приема, если нет другого лома. Мы планомерно уничтожаем группировку россиян на правом берегу Херсонщины. Если оккупанты там останутся без горючего, боеприпасов, пищи и возможности эвакуации раненых, то эта оборона независимо от мощностей укрепрайонов, которые они там создадут, она усыпется. Проблем с ее уничтожением у нас не будет. Мы будем использовать методы дистанционного огневого поражения. У нас на правом берегу есть преимущества в воздухе. То есть к артиллерии подключится авиация. Лобовых атак не будет. Мы будем уничтожать их с помощью огневых средств", — объяснил Жданов.

Контрнаступление на Херсон: что известно

Украинские защитники на юге Украины продолжают освобождать наши территории. Воины ВСУ уничтожили Антоновский мост и регулярно обстреливают переправы, которые устроили россияне.

Оккупанты в Херсоне сняли свои триколоры со здания Херсонской областной государственной администрации. Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич убежден, что таким образом россияне пытаются специально создать иллюзию того, что они покидают город.

Министр обороны США Ллойд Остин убежден, что ВСУ смогут вернуть Херсонскую область и город Херсон, который был оккупирован Россией еще в начале войны.

Читайте также: