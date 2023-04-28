Жданов рассказал, какие последствия будет иметь для Украины потеря Бахмута

Если российские войска захватят Бахмут, это не станет катастрофой для украинской системы обороны и не даст оперативного преимущества россиянам.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов, пишет УНИАН.

Он утверждает, что россияне используют в Бахмуте максимально брутальную тактику продвижения – просто уничтожая кварталы в пыль.

"Берут квартал, пока не превратят его в каменное поле. Затем берут следующий квартал. Их пехота идет за разрывами своих снарядов, вплотную к ним", – пояснил Жданов.

Несмотря на это, он считает, что "по Бахмуту" для России нет "оперативного пространства". По его словам, западнее города находятся господствующие высоты, представляющие собой естественные укрепления для ВСУ.

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"Выйдя из Бахмута, мы "садимся" на эти высоты. Там уже давным-давно все готово в плане линии обороны. И российские войска упираются в эти высоты. И даже город Времен Яр находится за этими высотами", – пояснил Жданов.

Жданов резюмировал, что эта тактика планового ухода с одного рубежа обороны на следующий ВСУ используется с самого начала вторжения.

Ранее военный эксперт Олег Жданов рассказал, что западные СМИ получают данные от американского разведывательного сообщества, которое принимает во внимание только те потери российских оккупантов, которые уже подтверждены.

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