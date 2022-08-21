Жданов рассказал, какие ракеты все еще есть на вооружении РФ и что угрожает украинцам

Россия может использовать Черноморский флот в нанесении по нам ракетных ударов, потому что остались "Калибры" для морского базирования, и они могут варьировать количество носителей ракет для того, чтобы создать групповой удар по территории Украины.

Об этом в эфире телеканала FreeDom рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, вопрос высадки морского десанта сейчас не стоит на повестке дня, потому что некуда высаживать.

"Есть договоренности, которые Россия соблюдает, хотя иногда ракеты прилетают в Одесскую область, но тем не менее "зерновая" сделка для Одессы выступает гарантом того, что их не обстреливают так, как это было до начала вывоза зерна из Украины", — отметил он.

Какие ракеты сегодня представляют основную угрозу для Украины

По словам Жданова, основную угрозу представляют все таки ракеты "Калибр", потому что морского базирования они есть еще в достаточном количестве. Также угрозу представляют ракеты "Искандер" с дальностью пуска до 500 км, баллистические ракеты. Именно с ними будет больше проблем, потому что их сложнее перехватывать.

"Ну и также стандартный набор российских ракет Х-22, если они у них еще остались, потому что последних две они применили по Одесской области и больше пока не было замечено. И Х-101 – это ракеты воздушного базирования, которые не применяются стратегическими бомбардировщиками. К сожалению, линейка ракет российских не изменилась, за исключением, полностью исчезли "Калибры" сухопутного базирования", — резюмировал он.

Напомним, Жданов объяснил, почему россияне усилили обстрелы Харькова.

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