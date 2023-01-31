Жданов рассказал, какую территорию может прикрыть одна батарея Patriot

Эксперт также объяснил, в каком случае вероятность сбивания российских ракет с этой системы может быть достаточно низкой.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что одна батарея Patriot может прикрыть один большой город, например как Харьков или Киев, однако это не будет гарантировать защиту на 100%.

Об этом Жданов сообщил в своем видеоблоге.

"Одна батарея может прикрыть такой город, как Харьков или Киев. Этого будет вполне достаточно", – сказал эксперт.

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"Мы не знаем, какое решение будет принято, где эти батареи будут расставлены. Но вы не забывайте, что Patriot тоже не даст стопроцентной гарантии. Харьков, который в большинстве случаев обстреливают летящими на малом расстоянии ракетами комплексов С-300, вот там очень проблематично их сбить. Вероятность сбивания этих ракет может быть достаточно низкой. Конечно же, часть он собьет", – пояснил Жданов.

Он добавил, что расположение батарей Patriot Генштаб ВСУ будет планировать в масштабах страны, чтобы защитить важнейшие объекты критической инфраструктуры.

Заметим, что одна батарея Patriot состоит из установленной на грузовике пусковой системы, имеющей восемь пусковых установок. Каждая из них может содержать до четырех ракет-перехватчиков, а также наземный радар, станцию управления и генератор.

Напомним, в декабре 2022 года США объявили о передаче Украине ЗРК Patriot. Уже через месяц о передаче этих систем ВСУ сообщили также Германия и Нидерланды.

Следовательно, Украина будет иметь на вооружении три батареи Patriot, сообщил президент Владимир Зеленский.

Как сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, ЗРК Patriot будут на боевом дежурстве в Украине уже в середине весны 2023 года.

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