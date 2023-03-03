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Жданов рассказал, когда будет "решен вопрос" относительно Приднестровья: "Удалим эту раковую опухоль"

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
1186
Время на прочтение
1 мин
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Жданов рассказал, когда будет "решен вопрос" относительно Приднестровья: "Удалим эту раковую опухоль"

Вопрос с Приднестровьем будет решен в ближайшее время. Однако если ситуация стабилизируется в самой Молдове, решения могут отложить в дальний ящик.

Если в Молдове не стабилизируется ситуация, решение по Приднестровью будет решено в ближайшее время.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов.

“Вопрос Приднестровья будет решен в ближайшее время. Думаю, это месяц-два. Но могут отложить и в дальний ящик, если удастся стабилизировать ситуацию в самой Молдове. В любом случае, все зависит не от нас. Мы просто ждем приглашения. Если Молдова приглашает нас — мы участвуем и "удаляем эту раковую опухоль", — подчеркнул Олег Жданов.

Напомним, что внутренняя ситуация в Молдове свидетельствует об имеющихся признаках гибридной войны. Там пытаются расшатать социально-политическое устройство.

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Дата публикации
Просмотры
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