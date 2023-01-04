Жданов рассказал, когда Путин пойдет в новое большое наступление в Украине

Президент России Владимир Путин рассчитывает в январе-феврале подготовить резервы, чтобы на годовщину полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля пойти в новое большое наступление.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов во время всеукраинского телемарафона, транслируемого Youtube-каналом ТСН.

"Я так понимаю, что на годовщину войны Путин попытается начать наступление. Это то, что говорил в интервью генерал Залужный. Хотя немецкая разведка говорит, что они вряд ли будут, только в апреле готовы к наступлению. Это про те резервы, которые готовятся на территории Беларуси. Говорят, что за Уралом учебные центры заполнены, и они готовят там какое-то войско", — сказал он.

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По оценке эксперта, резервы оккупантов могут составить до 200 тысяч человек.

"К сожалению, ситуация с поставкой оружия поставила нас в позорную ситуацию. Путину удалось за счет нехватки у нас соответствующего вооружения навязать нам позиционную войну на одном направлении. Остальные направления застопорились, потому что не хватает оружия. Мы сегодня тратим резервы для ведения оборонной операции на одном оперативном направлении (Бахмут – ред.). К сожалению, ситуация сейчас не в нашу пользу", — считает Жданов.

Как отметил эксперт, сегодня Путин "сжигает первую волну мобилизации плюс узников из мест лишения свободы, которых везут пачками". За счет этого кадровая армия России получила оперативную паузу и имеет возможность готовить резерв.

"Генерал Залужный знал, о чем говорил — он сказал конец января, февраль или март. Три даты он назвал. Я думаю, что уже в феврале угроза может быть более-менее реальной со стороны РФ по возобновлению наступательных действий", — прогнозирует он.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупредил, что РФ готовится к новому наступлению на Украину. По его словам, для этого Путин собирает группировку до 200 тыс. войск, которую может бросить в наступление в январе-феврале или весной. Под угрозой может оказаться Киев.

В свою очередь, министр обороны РФ Сергей Шойгу подтвердил подготовку к новым наступательным действиям в Украине. Как объяснил Шойгу, именно для этого Россия проводила частичную мобилизацию.

Военный эксперт Александр Мусиенко спрогнозировал возможные направления российской атаки.

"Они могут где-то в Курской, Брянской или Белгородской области сконцентрировать свои силы, оттуда попытаться зайти на Луганщину и Харьковщину, попытаться взять полностью Луганщину, Донетчину, а с Запорожского направления как вспомогательного выходить в рейды, чтобы нам не давать наступать. Беларусь просто держать как фактор постоянного психологического давления и угрозы. Цель – удержать территории, если повезет – продвинуться дальше", – рассказал эксперт.

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