Жданов рассказал, куда "исчезли" украинские крылатые ракеты и стратегические бомбардировщики

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что у Украины были стратегические бомбардировщики и дальнобойные ракеты, но мы все или уничтожили, или отдали России, как плату за газ.

Об этом он сказал на своем ютуб-канале.

"В Украине были крылатые ракеты и стратегические бомбардировщики. В Полтаве был целый полк Ту-22М3. Наши бомбардировщики принимали участие в тех учениях, когда утонула подлодка "Курск". Наши пилоты сделали тогда такую заправку самолетов, что им хватило горючего без возможности посадки - в Норвежское море и обратно. Они выполнили боевое задание и вернулись назад", — объяснил эксперт.

Олег Жданов добавил, что Украина также передала все свои крылатые ракеты России.

"У нас была эскадрилья Ту-95. Мы ее передали РФ, как оплату за энергоносители. Среди них были даже новые самолеты, успевшие налетать по 3 часа. Часть из них сейчас пускает ракеты по нам. Ракеты Х-22, Х-55 и Х-101 мы передали РФ. У нас их было примерно 400. Часть Ту-22М3 мы отдали РФ, часть мы порезали на камеры. Все крылатые ракеты у нас забрала Россия. Были еще самолеты Ту-160, их тоже забрала РФ. Все мы отдали", — подчеркнул военный эксперт.

Напомним, бывший глава военной разведки и экс-замглавы СБУ Александр Скипальский рассказал, что он еще в 1992 году считал, что Россия может напасть на Украину. Тогда он предупредил политическое руководство об этом, однако должной реакции так и не дождался.

Читайте также: